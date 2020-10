Tunisia: Covid, il governo sceglie le chiusure “a macchia di leopardo”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo del governo della Tunisia, Hichem Mechichi, ha dato mandato a tutti i governatori del Paese di dichiarare il coprifuoco nelle loro regioni a partire da martedì 20 ottobre 2020. Lo ha annunciato lo stesso premier al termine di una sessione di lavoro al Palazzo del Governo della Kasbah, alla presenza del ministro dell'Interno e di alcuni alti funzionari della sicurezza. Il portavoce dell’esecutivo, Sameh Meftah, ha spiegato in un post sulla sua pagina Facebook che spetterà ai governatori delle 24 regioni decidere se la situazione epidemiologica richiederà o meno il coprifuoco. Le autorità locali, inoltre, sono chiamate a fissare tempi e termini per l'adozione di tale misura, previa consultazione con le apposite commissioni regionali. Alcuni governatorati hanno annunciato il coprifuoco, ma altri non vedono il motivo di farlo. L’area metropolitana di Grande Tunisi, che comprende ben quattro governatorati (Tunisi, Ben Arous, Ariana e Manouba) ha vietato il traffico dalle 21:00 alle 5:00 nei giorni feriali e dalle 19:00 alle 5:00 nei fine settimana dall'8 ottobre. Allo stesso modo, i souk settimanali nella grande Tunisi sono stati chiusi e le preghiere islamiche del venerdì sono state sospese. (segue) (Tut)