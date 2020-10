Tunisia: Covid, il governo sceglie le chiusure “a macchia di leopardo” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il coprifuoco era già stato ripristinato il primo ottobre (e rinnovato il 16 dello stesso mese) nelle regioni costiere di Sousse e Monastir. La stessa scelta è stata fatta dal governatorato di Sidi Bouzid, luogo di nascita e del successivo suicidio di Mohamed Bouazizi, evento catalizzatore della rivoluzione dei gelsomini, circa 180 chilometri a sud-ovest di Tunisi, che ha imposto il coprifuoco anche nei suoi due comuni (Sidi Bouzid e Sabbela) dal primo ottobre per poi rinnovare le misure il 17 ottobre. Il governatore della regione meridionale tunisina Tataouine, da parte sua, ha deciso di non istituire il coprifuoco, a seguito del miglioramento della situazione epidemiologica nella regione, dopo una riunione della commissione regionale per la lotta ai disastri tenuta ieri. Anche la commissione regionale contro il Covid a Kasserine ha raccomandato ieri di non introdurre il coprifuoco, pur sottolineando la necessità della rigorosa applicazione delle misure precauzionali, come la chiusura di bar e dei local ial pubblico dalle 20:00 alle 5:00, ma solo in alcune province. (Tut)