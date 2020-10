Covid: oggi ad Ancona conferenza stampa su misure di contenimento epidemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi, alle ore 12.45, presso la sede della Giunta regionale delle Marche (Sala Raffaello di Palazzo Raffaello, Via Gentile da Fabriano, 9 – Ancona), l'assessore alla Sanità Filippo Saltamartini terrà una conferenza stampa "in presenza" in merito all' adozione di nuove Misure di contenimento dell'epidemia da Covid 19 nelle Marche. L'accesso in sala avverrà nel rispetto delle misure anticovid (registrazione dei presenti e autocertificazione). (Ren)