Imprese: Sace e FederUnacoma al fianco dei produttori di macchine agricole

- Promuovere l’internazionalizzazione e sostenere la crescita delle Pmi che operano nella produzione di macchine agricole: con questi obiettivi Sace e FederUnacoma (Federazione nazionale costruttori macchine agricole), rinnovano l’accordo di collaborazione destinato a rafforzare l’export e lo sviluppo del tessuto imprenditoriale italiano, grazie a un più facile accesso ai prodotti assicurativo-finanziari con offerte riservate e a una più intensa collaborazione su iniziative di comune interesse. Stando al relativo comunicato stampa, l’intesa siglata dal chief mid market officer di Sace Simonetta Acri e dal direttore generale di FederUnacoma Simona Rapastella prevede l’organizzazione di webinar di approfondimento e formazione in materia di internazionalizzazione con focus dedicati a nuove geografie ad alto potenziale, la partecipazione a incontri B2B con controparti estere, la presenza di Sace alle principali fiere di settore promosse dalla Federazione e ad appuntamenti internazionali come l’Eima Digital, il salone dedicato all’elettronica avanzata in agricoltura che si svolgerà dall’11 al 15 novembre. (segue) (Com)