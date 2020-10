Imprese: Sace e FederUnacoma al fianco dei produttori di macchine agricole (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grazie all’accordo, prosegue la nota, le imprese appartenenti all’associazione beneficeranno di offerte riservate su servizi di consulenza relativi all’ampia gamma di prodotti Sace, dalla valutazione delle aziende, all’assicurazione del credito a breve termine, dallo sconto di fatture e cambiali al recupero dei crediti e al factoring. Le offerte saranno consultabili in una landing page dedicata di Sace, accessibile dal portale di FederUnacoma. Inoltre, in un’ottica di rafforzamento dei canali di comunicazione e dello scambio di informazioni con Sace, FederUnacoma fornirà il proprio supporto e la propria assistenza ad aziende, distretti, filiere e relativi mercati target da coinvolgere nelle occasioni di business matching organizzate a sostegno della “push strategy” mediante la quale Sace garantisce finanziamenti a medio-lungo termine a beneficio di buyer esteri selezionati per il loro elevato standing, per il profilo di rischio e per il loro potenziale nei settori e nei paesi target per l’export italiano. (segue) (Com)