Imprese: Sace e FederUnacoma al fianco dei produttori di macchine agricole (3)

- “Il know how nell’agrifood ha reso il nostro paese leader mondiale nella produzione di macchinari agricoli: un comparto che rappresenta un’eccellenza del Made in Italy e che ha ancora molti margini di crescita soprattutto in quelle geografie emergenti dal punto di vista industriale, dove il supporto di Sace può fare la differenza”, ha commentato Simonetta Acri, aggiungendo che con l’accordo Sace rafforza il suo impegno affinché le aziende italiane del settore abbiano accesso a tutti i canali possibili per far crescere il proprio business all’estero. “La Federazione dei costruttori di macchine agricole ha una collaborazione storica con la Sace, che si è concretizzata con la stipula di convenzioni, con l’istituzione di sportelli per le imprese in occasione di eventi fieristici e con la realizzazione di seminari e iniziative di formazione per le aziende di settore: la partenership garantisce per le nostre imprese un approccio corretto e professionale ai mercati esteri, che in un sistema globalizzato rappresentano lo sbocco naturale per la produzione made in Italy”, ha aggiunto Simona Rapastella (Com)