Kosovo-Serbia: stampa Pristina, Di Maio sottolinea sostegno Italia a dialogo sotto auspici Ue

- L'Italia sostiene il processo negoziale fra Kosovo e Serbia sotto gli auspici dell'Unione europea. Lo ha affermato il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, nel corso dell'incontro con il rappresentante speciale dell'Unione europea per il dialogo fra Serbia e Kosovo, Miroslav Lajcak, come riferiscono i media di Pristina. Secondo la stampa kosovara, Di Maio ha inoltre affermato che sono necessari segnali concreti della prospettive di integrazione europea di Serbia e Kosovo per raggiungere pace e stabilità nella regione dei Balcani. (Kop)