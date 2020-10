Balcani: inviato Ue Lajcak, Unione vuole dimostrare ruolo di primo piano in politica estera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Unione europea vuole dimostrare grazie alla guida per il dialogo per la normalizzazione dei rapporti tra Serbia e Kosovo di essere un attore di primo piano in politica estera. Lo ha detto il rappresentante speciale Ue per il dialogo Belgrado-Pristina, Miroslav Lajcak, nel corso dell’audizione alla commissione Esteri della Camera. "La normalizzazione delle relazioni tra Serbia e Kosovo è l'unico processo di politica estera che l'Ue guida da sola. In altri processi di politica estera l'Ue è solo uno dei tanti attori”, ha spiegato Lajcak secondo cui il successo in tale processo “dimostrerebbe che l'Ue è un attore di politica estera e riesce a influenzare in maniera positiva il vicinato". “Se falliamo - ha aggiunto - allora sarebbe in gioco la nostra serietà di attore di politica estera affidabile”.(Res)