Serbia-Kosovo: inviato Ue Lajcak, Associazione comuni a maggioranza serba resta tema delicato

- La questione principale al momento nei negoziati per trovare un accordo per la normalizzazione dei rapporti tra Serbia e Kosovo è quello dell’Associazione dei comuni a maggioranza serba. Lo ha detto il rappresentante speciale Ue per il dialogo Belgrado-Pristina, Miroslav Lajcak, nel corso dell’audizione alla commissione Esteri della Camera. “L’associazione dei comuni a maggioranza serba è forse l’elemento più importante di tutti nell’accordo per la Serbia”, ha spiegato Lajcak sottolineando come l’Associazione non sia mai stata messa in pratica nonostante l’accordo raggiunto nel 2015 dalle due parti. “Si tratta di una questione molto emotiva e delicata”, ha sottolineato Lajcak evidenziando che il dialogo guidato dall’Ue è stato rilanciato e “abbiamo una prima intesa nei suoi elementi”.(Res)