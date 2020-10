Serbia: presidente Vucic, elezioni al più tardi il 3 aprile 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le prossime elezioni parlamentari e presidenziali in Serbia si terranno al più tardi il 3 aprile 2022. Lo ha detto il presidente serbo, Aleksandar Vucic, in una conferenza stampa al termine della riunione del Partito progressista serbo (Sns) di cui lo stesso Vucic è leader. Il capo dello Stato ha poi precisato che il nuovo governo, che deve essere formato alla luce dei risultati elettorali del 21 giugno, avrà 6 priorità. Fra queste ci sono la lotta al coronavirus, la tutela degli interessi nazionali in relazione alla questione del Kosovo, la lotta contro le mafie, la tutela dell'indipendenza e autonomia decisionale della Repubblica di Serbia, un'accelerazione delle riforme e il proseguimento del rafforzamento economico. (Seb)