Difesa: il generale Farina fa un punto sulla situazione e sulle esigenze operative dell'Esercito (3)

- Per quanto riguarda le infrastrutture, il progetto "Grandi Infrastrutture - Caserme Verdi per l'Esercito" si pone l'ambizioso obiettivo di realizzare progetti standardizzati che prevedono l'individuazione di una tipologia costruttiva specifica per la Forza armata, semplice, di rapida realizzazione, sicura, antisismica e Nearly Zero Energy Building (Nzeb). Un progetto che è già stato avviato su molti siti, dove sono in corso progettazione, verifiche e prime realizzazioni costruttive e che merita di essere supportato con vigore per i prossimi 15/20 anni, unitamente alle iniziative urgenti di ristrutturazione degli alloggi destinati alle famiglie e di realizzazione di asili. Questo processo potrebbe sfruttare, oltre ai fondi del bilancio ordinario, altri finanziamenti, dal momento che esso declina i principi della green economy, del risparmio energetico, della tutela dell'ambiente e che prevede il "co-uso" degli impianti anche da parte di altre Istituzione e della popolazione civile. Infine, il generale Farina ha ringraziato pubblicamente tutti gli uomini e le donne dell'Esercito, nei quali "è salda la consapevolezza del proprio ruolo. Nei loro occhi si riflettono gli stessi valori di chi li ha preceduti e per questo è vitale che, nel mantenere saldo il proprio senso etico, possano disporre di moderni mezzi per poter assolvere al meglio i loro compiti. #EsercitoItaliano #dipiùinsieme. (Com)