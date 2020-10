Libano: ministro della Salute Hassan, farmaci a disposizione per due-tre mesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le quantità di farmaci attualmente immagazzinate nei magazzini del Libano sono sufficienti per un periodo che va dai due ai tre mesi. Lo ha affermato il ministro della Salute libanese uscente, Hamad Hassan, come riferisce il quotidiano "L'Orient Le Jour". Hassan ha chiesto una razionalizzazione nella loro distribuzione al fine di soddisfare il fabbisogno nazionale fino alla fine dell'anno. Nella giornata ieri, in Libano sono stati registrati 1.392 contagi da coronavirus e cinque decessi, che hanno portato il totale dei casi a 64.336 e dei decessi a 531. Tra i contagiati nella giornata di ieri l’ambasciatore di Francia in Libano, Anne Grillo.(Res)