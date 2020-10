Libano: leader Forze libanesi Geagea, non sosterremo Hariri come futuro premier

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo del partito della Forze libanesi, Samir Geagea, ha affermato che non nominerà l'ex premier Saad Hariri per la carica di primo ministro del Libano. Geagea si è detto convinto che nessun cambiamento sarà possibile in presenza del "trio al potere", ossia di Movimento patriottico libero, Hezbollah e Movimento Amal. Le consultazioni per la nomina di un nuovo premier designato da parte del presidente Michel Aoun erano inizialmente previste per il 15 ottobre, ma poi rinviate al 22 dalla presidenza su richiesta di alcuni blocchi parlamentari. Dopo l’esplosione avvenuta il 4 agosto scorso nel porto di Beirut, il primo ministro uscente, Hassan Diab, si è dimesso, aprendo a settimane di incertezza istituzionale. Diab aveva assunto la guida del governo libanese il 21 gennaio scorso, dopo le dimissioni dell'ex premier Saad Hariri il 29 ottobre 2019, in seguito alle proteste popolazione per la situazione economica. Nel tentativo di attuare di ripristinare l’attività del governo, il capo dello Stato il 31 agosto ha designato Mustafa Adib nuovo primo ministro incaricato. Tuttavia, le divergenze tra i diversi partiti e, in particolare, la richiesta delle formazioni sciite di ottenere la guida del ministero delle Finanze, hanno portato a un nuovo stallo e alle dimissioni di Adib alla fine di settembre. Secondo quanto riferito dalla stampa libanese nei giorni scorsi Hariri starebbe promuovendo l'idea di guidare un governo di specialisti per un periodo di sei mesi, responsabile dell'attuazione del programma di riforma su cui tutte le forze politiche hanno concordato nel quadro dell'iniziativa francese. (Res)