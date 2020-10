Regno Unito: governo abbandona il piano di spesa pubblica triennale a causa del Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto riporta il "Financial Times", il governo britannico avrebbe abbandonato il proprio piano di varare un piano di spesa triennale per quest'autunno. Il cancelliere dello Scacchiere Rishi Sunak infatti avrebbe comunicato al primo ministro Boris Johnson che il governo non dovrebbe procedere con il piano, a causa principalmente del caos economico generato dalla pandemia in corso e dagli imprevedibili capitoli di spesa che dovranno essere verosimilmente affrontati nei prossimi mesi. La questione avrebbe apparentemente creato delle tensioni tra Downing Street e il Tesoro, con il primo strenuamente impegnato a cercare la possibilità di trovare un compromesso in merito. La strategia migliore per Sunak sarebbe quella di varare un piano annuale, ma quest'opzione rappresenterebbe un passo indietro politico per l'agenda di Johnson, il quale sperava di poter riprendere l'iniziativa in parlamento utilizzando una strategia triennale per delineare la propria visione economica del paese post-Covid. Sunak avrebbe però confermato al primo ministro di non volersi impegnare in grandi piani di spesa pluriennali mentre l'economia è in una delle crisi più profonde della storia britannica, ma avrebbe concesso la possibilità di impegnarsi in piani pluriennali per singoli progetti di importanza strategica, ad esempio nel campo della difesa e della politica estera. (Rel)