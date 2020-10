Spagna: al via la discussione della mozione di sfiducia di Vox contro premier Sanchez

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi e domani il Congresso dei deputati spagnolo discuterà e voterà la mozione di sfiducia presentata dal partito di estrema destra Vox contro il governo del primo ministro, Pedro Sanchez, accusato di "gestione criminale" della pandemia del coronavirus. Il leader, Santiago Abascal intende proporsi come l'alternativa al "peggior governo della storia nel momento peggiore", come affermato in varie occasioni, ma questa iniziativa rischia di trasformarsi in un boomerang. Nonostante i reiterati inviti alle forze di opposizione nessuno ha deciso di sostenerla, rischiando di dividere ancora di più il centrodestra e di ricompattare i partner di governo per dare continuità ad un esecutivo fragile ma essenziale in un momento di grave crisi per il paese. Abascal in questo momento può contare solo sui 52 deputati di Vox, soglia ben lontana degli almeno 176 di cui avrebbe bisogno domani, giorno della votazione finale, per avere successo. Il presidente del Partito popolare (Pp), Pablo Casado, interrogato dai giornalisti sulla posizione del partito - che non ha ancora annunciato ufficialmente se voterà no oppure si asterrà - ha affermato che è una questione che "non lo interessa affatto" e "non avrebbe passato un solo minuto" a parlare "di una manovra parlamentare destinata al fallimento". (segue) (Spm)