Spagna: al via la discussione della mozione di sfiducia di Vox contro premier Sanchez (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tuttavia il disagio del Pp è evidente. Vox negli ultimi due anni ha divorato buona parte del suo elettorato, candidandosi a "vero rappresentante della destra" di lotta contro il governo. Se il Pp si asterrà, potrebbe essere tacitamente accusato di subordinazione a Vox, mentre se voterà no potrebbe provocare malumori in parte del suo elettorato che vedrebbe certamente di buon occhio la sfiducia la premier. Ma il Pp ha sempre dichiarato che la sola e vera alternativa di governo a Sanchez è Casado che intende giungere al Palazzo della Moncloa (sede della presidenza del governo) dalle urne e non "consegnare" il paese ad Abascal. Se la mozione dovesse essere approvata, infatti, secondo l'articolo 113, comma 2 della Costituzione spagnola del 1978, il premier in carica è tenuto a presentare le dimissioni al re e il candidato proposto nel testo risulterebbe investito automaticamente della fiducia del Congresso. Si tratta della quinta mozione di sfiducia nella storia della democrazia spagnola e solo l'ultima nel 2018 contro il primo ministro del Pp, Mariano Rajoy, ha avuto successo portando proprio Pedro Sanchez al governo. (Spm)