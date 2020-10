Casamonica: iniziate le operazioni per l'abbattimento di sette villette abusive alla Romanina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' iniziata all'alba di questa mattina l'operazione di liberazione e demolizione degli immobili abusivi appartenenti al clan Casamonica in zona Romanina, al confine con il comune di Ciampino. Le villette, situate in via Fratelli Marchetti Longhi 10 sono effettuate grazie al coordinamento tra carabinieri, polizia di Stato e polizia Locale di Roma Capitale. Sette ville con giardini e piscine: si tratta di immobili abusivi e situati in aree sottoposte a vincolo archeologico. Pare che, inoltre, gli immobili fossero stati dati in affitto abusivamente a terzi."Continua la nostra battaglia per riportare la legalità. Dopo le villette del Quadraro, stiamo abbattendo altri immobili abusivi del clan Casamonica da Roma. Grazie a Carabinieri, Polizia di Stato e Polizia Locale. Istituzioni unite vincono. A testa alta”, ha commentato il un tweet la sindaca di Roma Virginia Raggi. "Quello di due anni fa non era un intervento spot. Oggi il Municipio VII ha dimostrato che fa sul serio", ha aggiunto in una nota la presidente del Municipio VII Monica Lozzi commentando l’operazione di abbattimento dei villini in zona Gregna Sant'Andrea. (Rer)