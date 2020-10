Libano: Diab, non ancora ricevute da Francia e Italia immagini satellitari 4 agosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier uscente del Libano, Hassan Diab, ha affermato che le autorità del Paese non hanno ancora ricevuto le immagini satellitari dell'esplosione al porto di Beirut del 4 agosto richieste a Francia e Italia. “Avrebbero dovuto fornircele, ma questo non è accaduto e non so perché", ha aggiunto Diab, citato dal quotidiano "L'Orient Le Jour". Nel suo unico commento sulle indagini in merito all'esplosione, in settembre il presidente Michel Aoun ha affermato che le indagini sull'accaduto necessitano di tempo. Aoun ha evidenziato che molte sono le persone coinvolte e che la volontà di non condannare nessun innocente fa sì che l'inchiesta prenda tempo. L'esplosione che il 4 agosto ha devastato gran parte della capitale libanese a partire da un deposito di nitrato d'ammonio stoccato nel porto di Beirut ha causato circa 200 morti e migliaia di feriti. (Res)