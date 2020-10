Covid: Gualtieri, crescita contagi prevista, vogliamo evitare chiusure generalizzate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Seguiamo con grande attenzione i dati del contagio, siamo consapevoli che è in corso un’ondata in crescita in tutti i Paesi europei, anche in Italia, ed era previsto. E’ un momento decisivo, occorre arrestare la crescita". Lo ha detto il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, ai microfoni di “24 Mattino” su Radio 24. "L’obiettivo - ha aggiunto - è evitare un lockdown generalizzato. Ecco perché il governo ha introdotto nuove misure". (Rin)