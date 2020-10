Libia: milizia di Tripoli rapisce capo Ente informazione Gna Baaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Brigata dei rivoluzionari di Tripoli, una milizia libica di stampa islamista, ha rapito nella notte il responsabile dell'Ente libico per l'informazione (Libyan Media Foundation) del Governo di accordo nazionale (Gna), Mohamed Omar Baaio. Il sequestro è arrivato dopo che quest'ultimo ha diffuso la registrazione di una telefonata ricevuta poco prima da parte del capo della Brigata, Ayoub Bouras, sui social media, denunciando di essere stato minacciato. "In un momento in cui le campagne della Confraternita dei Fratelli musulmani sono aumentate dopo che ho denunciato Suleiman Dougha con l'accusa di furto di 35 milioni di dinari (25 milioni di dollari) e la mia lotta contro la corruzione nei media, oggi ho ricevuto un messaggio audio minaccioso da Ayoub Bouras, comandante della Brigata rivoluzionari di Tripoli", ha detto Baaio. "E’ in corso una sacra battaglia nazionale tra un progetto di Stato e la realtà del crimine, del terrorismo e della corruzione. La combatterò con coraggio e onore, anche se fossi il suo martire, e questo è quello che spero". Subito dopo il funzionario libico ha diffuso un altro post scrivendo che "i criminali stanno attaccando ora la mia casa a Tripoli". Poco dopo, sempre su Facebook, la Brigata dei rivoluzionari di Tripoli ha postato la foto di Baaio dietro al vessillo della milizia scattata all'interno della loro sede. (segue) (Res)