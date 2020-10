Libia: milizia di Tripoli rapisce capo Ente informazione Gna Baaio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Hammari Zayed, il giornalista avrebbe “insultato i leader militari e i martiri” descrivendo come una “guerra civile” il “crimine di aggressione contro Tripoli”, in riferimento al tentato golpe del generale Khalifa Haftar. A sua volta, il comandante della Sala operativa militare delle forze del Gna a Sirte e Jufra, Ibrahim Bait Al-Mal, ha invitato il Consiglio presidenziale a ritirare la nomina di Baio, reo di aver “ordinato la rimozione dai canali del logo ufficiale dell'operazione militare Vulgando di Rabbia" lanciata dal Gna per contrastare l’offensiva di Haftar. Anche un altro membro del Consiglio di presidenza libico, Abdel Salam Kajman, ha chiesto la sospensione della decisione del Presidente del Consiglio presidenziale di affidare ad Baaio la guida della Libyan Media Foundation, e la considera come non valida. La risoluzione n. 598 del 2020, secondo Kajman, sarebbe stata emessa in violazione dell'Accordo politico libico per non aver presentato il progetto di risoluzione ai suoi vice, come stabilito nel paragrafo 3 dell'articolo 1 della sezione dell'accordo politico. (segue) (Res)