Libia: milizia di Tripoli rapisce capo Ente informazione Gna Baaio (4)

- Secondo quanto spiega il sito libico "al Saa 24", considerato vicino a Khalifa Haftar, Baaio - ex capo ufficio stampa del governatore della Banca di Libia di Tripoli, Al-Siddiq Al-Kabir - è stato rapito dopo le sue recenti decisioni di fermare l'incitamento alla violenza e rimuovere dai canali tv libici gli slogan dell'operazione “Vulcano di Rabbia”. Baaio ha reso noto di aver fermato completamente la trasmissione e la pubblicazione di tutto ciò che riguarda il recente conflitto armato di Tripoli, o quella che descrive come una "guerra civile", affermando che l'istituzione dei media monitorerà sull'aderenza a queste istruzioni contenute nella sua circolare. Baaio ha promesso ai direttori del canale e della radio ufficiale di prendere le misure necessarie contro di loro in caso di mancato rispetto delle sue direttive sull'astensione dal trattare il tema del conflitto conclusosi nei mesi scorsi a Tripoli. Baaio avrebbe anche vietato di condannare il generale Haftar e di definirlo come "un criminale di guerra" dai media statali libici. (Res)