Iraq: Kadhimi promette a imprenditori tedeschi di fornire ambiente per investimenti sicuri

- In visita in Germania, il premier iracheno Mustafa al Kadhimi ha promesso agli imprenditori tedeschi che Baghdad fornirà un ambiente di investimento sicuro per i loro progetti, sottolineando che il suo governo sta correndo contro il tempo per attuare riforme finanziarie e amministrative che pongano fine alla corruzione. Lo riferisce il quotidiano panarabo "Elaph". Il premier ha aggiunto che Baghdad sta lavorando per trasformare il momento di crisi in un’opportunità. Durante la conferenza stampa con Al Kadhimi, ieri la cancelliera tedesca Angela Merkel ha affermato che la Germania appoggia “la volontà di riforme” del governo del primo ministro iracheno. Secondo Merkel, il capo del governo sta attuando “un programma molto ambizioso” che comprende lotta alla corruzione, Stato di diritto, rafforzamento delle istituzioni e monopolio dello Stato dell'uso della forza. In tale contesto, rientrano anche le elezioni anticipate che si terranno in Iraq a giugno del 2021. Per la cancelliera tedesca, “con queste misure è possibile rafforzare la fiducia del popolo iracheno nelle istituzioni statali”. A sua volta, Al Kadhimi ha sottolineato l'impegno del proprio governo per la trasparenza delle elezioni. Il primo ministro iracheno ha, quindi, ringraziato la Germania per il suo “impegno nella stabilizzazione della regione”. A tal riguardo, Al Kadhimi ha aggiunto che il suo esecutivo mira a una maggiore collaborazione con la Germania in settori come la politica per i rifugiati e l'economia, con particolare riferimento al settore dell'energia. (segue) (Rel)