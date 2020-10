Iraq: Kadhimi promette a imprenditori tedeschi di fornire ambiente per investimenti sicuri (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con riguardo alla situazione in Iraq in materia di sicurezza, Merkel ha osservato che “lo Stato islamico rimane una minaccia nella regione e certamente oltre”. La Germania continuerà, quindi, a sostenere l'Iraq sia nel quadro della coalizione internazionale contro il terrorismo, guidata dagli Stati Uniti, sia con la missione della Nato per l'addestramento delle Forze armate e di sicurezza del paese. La cancelliera tedesca si è, inoltre, impegnata a sostenere l'Iraq nella crisi del coronavirus, offrendo dispositivi di protezione, respiratori artificiali e formazione per il personale medico. Come nota “Deutsche Welle”, il governo tedesco sta già fornendo aiuto all'Iraq nella lotta contro la pandemia con l'invio di materiale sanitario e la realizzazione di ospedali da campo. (segue) (Rel)