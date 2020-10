Iraq: Kadhimi promette a imprenditori tedeschi di fornire ambiente per investimenti sicuri (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La tappa a Berlino rientra in un giro di visite che Al Kadhimi sta effettuando in Europa. In particolare, il premier iracheno è giunto nella capitale della Germania dopo aver incontrato a Parigi il presidente francese, Emmanuel Macron, e il suo primo ministro, Jean Castex. Al centro dei colloqui, il contrasto al terrorismo. Macron ha sottolineato il sostegno della Francia alla sovranità dell'Iraq contro l'estremismo islamico e le ingerenze esterne negli affari del paese. Il titolare dell'Eliseo ha, inoltre, accolto con favore i maggiori investimenti nelle infrastrutture dell'Iraq, come il progetto del gruppo francese Alstom per la metropolitana di Baghdad. Lasciata Berlino, Al Kadhimi si recherà a Londra per incontrare il primo ministro del Regno Unito, Boris Johnson. Come ricorda “Deutsche Welle”, lasciato l'Iraq nel 1980, Al Kadhimi si stabilì in Iran per poi trasferirsi in Germania per un breve periodo. Successivamente, il capo del governo iracheno ha vissuto per diversi anni nel Regno Unito, acquisendo la cittadinanza britannica. (Rel)