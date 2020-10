Arabia Saudita: boicottaggio Turchia, 20 miliardi dollari e 1,5 milioni di turisti in meno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La campagna informale per boicottare i prodotti turchi in Arabia Saudita costerà ad Ankara quasi 20 miliardi di dollari, oltre a 1,5 milioni di turisti sauditi in meno. Lo afferma Ajlan al Ajlan, presidente del Consiglio delle camere di commercio saudite, come riferisce il quotidiano "Saudi Gazette". La scorsa settimana, lo stesso Ajlan al Ajlan ha lanciato su Twitter un appello per il boicottaggio della Turchia in termini di commercio, investimenti e turismo. Ajlan ha affermato che questa dovrebbe essere la risposta "all’ostilità e agli insulti turchi contro il Regno". Nel suo messaggio, Al Ajlan ha aggiunto che il boicottaggio dovrebbe riguardare anche le società turche che operano all'interno dell'Arabia Saudita. A fine settembre, il quotidiano turco "Cumhuriyet” aveva rivelato che l’Arabia Saudita avrebbe deciso il divieto di ingresso di prodotti turchi nel suo mercato. (segue) (Res)