Arabia Saudita: boicottaggio Turchia, 20 miliardi dollari e 1,5 milioni di turisti in meno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il quotidiano turco aveva ricordato che già nel 2019, l’Arabia Saudita aveva imposto un divieto non ufficiale di importazione dei prodotti turchi, compressi tessuti e alcune tipologie di prodotti alimentari. Le relazioni tra i due Paesi sono da tempo molto tese. Una prima frattura è avvenuta nel giugno 2017 a seguito del boicottaggio contro il Qatar, grande alleato della Turchia, dal cosiddetto quartetto arabo formato da Arabia Saudita, Bahrein, Emirati Arabi Uniti ed Egitto, culminando con l’omicidio nel consolato saudita di Istanbul nel novembre 2018 del giornalista Jamal Kashoggi, cittadino saudita con passaporto statunitense, e vicino ai Fratelli Musulmani. Su quest’ultimo caso, la Turchia spalleggiata dal Qatar hanno dato il via ad una massiccia campagna mediatica e diplomatica nel tentativo di colpire la leadership saudita e l’erede al trono, Mohammed bin Salman. Intatno le autorità giudiziarie della Turchia hanno preparato un secondo capo d'accusa contro sei ex funzionari sauditi in rapporto con l'omicidio del giornalista saudita. Non sono stati specificati i termini delle accuse, né se i sei sospettati siano tra quelli già sotto processo a Istanbul - pur in contumacia - per l'omicidio del giornalista. Secondo “Cumhuriyet”, diverse società saudite si astengono dal commerciare con Ankara o dall’acquistare prodotti fabbricati in Turchia. Le esportazioni turche in Arabia Saudita ammontano a circa 3,3 miliardi di dollari all’anno, in particolare frutta, verdura, cibo, mobili, attrezzature alberghiere. (Res)