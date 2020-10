Mes: Gualtieri, sono favorevole ma beneficio non è da 37 miliardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono favorevole al Mes perché l’ho negoziato io e non presenta condizionalità. Spiego un fatto tecnico che il presidente del Consiglio ha spiegato, ovvero che il beneficio per l'Italia dell'utilizzo del Mes non sono 37 miliardi aggiuntivi ma i risparmi di interessi, 300 milioni all'anno". Lo ha detto il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, ai microfoni di “24 Mattino” su Radio 24. "Per un ministro dell'Economia - ha poi aggiunto - sono una cifra significativa, quindi io sono favorevole all'utilizzo". (Rin)