Libia: dopo Baaio rapita anche la giornalista Ammar

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Brigata dei rivoluzionari di Tripoli, milizia libica di stampa islamista, ha rapito la giornalista Hind Ammar dalla propria abitazione. La donna vive in uno dei quartieri della capitale libica. Secondo i media locali, Ammar è stata prelevata dalla sua casa di fronte al marito, che è stato picchiato e insultato in un quartiere nel centro di Tripoli, a causa di un incarico assegnatogli da parte di Muhammad Baaio, responsabile dell'Ente libico per l'informazione (Libyan Media Foundation) del Governo di accordo nazionale (Gna). Anche quest'ultimo è stato rapito dalla stessa milizia con l'accusa di aver insultato i martiri della lotta contro le forze del generale Khalifa Haftar, definita da Baaio come una "guerra civile" e non come una aggressione criminale. (Lit)