Pil: Gualtieri, confermiamo nostre stime, rallentamento nel quarto

- "La nostra previsione già scontava un rallentamento del Pil nel quarto trimestre. Confidiamo di poter chiudere con le nostre previsioni". Lo ha detto il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, ai microfoni di “24 Mattino” su Radio 24, confermando un calo del Pil quest'anno del 9 per cento. "Il nostro sistema economico ha mostrato resilienza, nella Nadef abbiamo considerato anche uno scenario avverso ma speriamo che non si verifichi, dipende anche dallo scenario internazionale", ha aggiunto. "Il terzo trimestre dovrebbe essersi chiuso con un rialzo superiore al 13,5 per cento - ha spiegato il ministro -. Adesso diamo per scontato nel -9 per cento che nel quarto trimestre non ci sia una forte crescita". (Rin)