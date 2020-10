Francia: omicidio Paty, sette persone davanti al giudice antiterrorismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sette persone, tra cui due minorenni, compariranno oggi a davanti a un giudice dell'antiterrorismo di Parigi nell'ambito dell'omicidio del professore Samuel Paty, decapitato il 16 ottobre scorso nei pressi di Parigi per aver mostrato delle caricature di Maometto ai suoi studenti. Lo riferiscono i media francesi, spiegando che i fermati potrebbero essere incriminati. Tra di loro c'è Brahim C., il padre della studentessa che ha organizzato sui social network la protesta contro Paty. Dalle indagini sono emersi dei messaggi scambiati attraverso l'app di messaggistica istantantea WhatsApp tra l'uomo e l'aggressore, un 18enne di origini cecene. Davanti al giudice ci sarà anche il militante islamista Abdelhakim Sefrioui, che aveva sostenuto Brahim C. (Frp)