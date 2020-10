Regno Unito: governo minaccia di prendere controllo azienda trasporti pubblici Londra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo britannico avrebbe minacciato il sindaco di Londra, Sadiq Khan, di prendere diretto controllo dell'azienda per i trasporti pubblici di Londra (TfL) se il sindaco non dovesse accettare un pacchetto di misure che include l'aumento delle tasse comunali, l'aumento dell'estensione della zona a emissioni zero (a cui si può accedere con veicoli a motore solo dietro pagamento di ticket) e l'aumento del prezzo dei biglietti di bus e metropolitana in cambio di un piano di salvataggio da quasi 5 miliardi di sterline (circa 5,5 miliardi di euro) per l'azienda stessa. TfL versa in cattive acque da quando le restrizioni anti-Covid sono state introdotte lo scorso marzo, riducendo la platea di clienti a fronte di un'offerta ridotta solo marginalmente. Il governo aveva offerto un pacchetto di salvataggio iniziale da 1,6 miliardi di sterline (circa 1,75 miliardi di euro) nel mese di maggio, ma le casse sembrerebbero essere nuovamente vuote, e il nuovo piano dovrebbe traghettare TfL per i prossimi 18 mesi, idealmente fino a fine pandemia. Le trattative per l'erogazione dei fondi dovevano originariamente essere terminate lo scorso venerdì, ma la scadenza è stata posticipata di altre due settimane, mentre il consiglio di amministrazione di TfL terrà una riunione di emergenza nella giornata di oggi. (segue) (Rel)