Regno Unito: governo minaccia di prendere controllo azienda trasporti pubblici Londra (2)

- Il ministro dei Trasporti, Grant Shapps, aveva proposto a Khan un fondo di salvataggio iniziale per sostenere l'azienda per i prossimi 6 mesi, in modo da darsi tempo per raggiungere una soluzione più condivisa a più lungo termine, mettendo in guardia il sindaco che il sostegno del governo avrebbe assunto "forme diverse" questa volta se le due parti avessero fallito a raggiungere tale accordo, o se i suoi termini non fossero stati rispettati. Secondo quanto rivela il "Financial Times", il ministro avrebbe minacciato di prendere il controllo diretto di TfL, gestendola direttamente dal ministero, in cambio del finanziamento a breve termine di 6 mesi. Il ministro poche settimane fa aveva richiesto in aggiunta che fosse agevolato il pre-pensionamento di alcuni dipendenti e il taglio dei bonus per altri, un accelerazione sull'attuazione di treni automatici senza guidatore, il taglio del programma di tariffe zero per pensionati e bambini e un aumento delle tariffe annuale correlato al tasso di inflazione medio + 1 per cento. L'aumento della zona a zero emissioni proposta inoltre includerebbe un'area 18 volte più grande quella attualmente esistente, scatenando polemiche sul fatto che questa scelta sia fondamentalmente politica, da parte del governo conservatore in vista delle elezioni comunali che dovrebbero tenersi (salvo pandemia) il prossimo anno. Il sindaco laburista ha finora bloccato, per i 4 anni passati, qualsiasi aumento delle tariffe sui mezzi pubblici e sulle zone a basse emissioni, e si è finora rifiutato di accettare le condizioni del governo, argomentando che queste di fatto "soffocherebbero il recupero economico della capitale". (Rel)