Sardegna: il sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu, nominato vicepresidente dell'Anci nazionale

- Il sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu, è stato nominato dal presidente nazionale dell'Anci, Antonio Decaro, come suo vice con delega in materia di Trasporto pubblico locale e traffico urbano. Truzzu nel commentare la nomina ha osservato che "La mia idea è che un trasporto pubblico locale efficiente e pulito aiuti i cittadini ad avere una migliore qualità della vita, meno inquinamento, meno traffico e di conseguenza, meno stress". Il primo cittadino cagliaritano ha inoltre ricordato che "a Cagliari abbiamo puntato molto sulle zone 30, fino ad arrivare a complessivi 10mila metri quadrati: sono percorsi per bus, bici, micro-mobilità elettrica (monopattini eccetera) nei quali è garantita la sicurezza. Del resto, le statistiche sulla mortalità derivata da incidenti, sono allarmanti". "Il rapporto col Ctm, l'azienda pubblica di trasporto – ha aggiunto Truzzu - è continuo e proficuo stiamo lavorando per ampliare il numero di corse in modo da decongestionare la presenza a bordo dei mezzi, in questo periodo di emergenza Covid. Far viaggiare in sicurezza i nostri ragazzi (e i cittadini, ovviamente) è un nostro impegno preciso" (Rsc)