Malesia: il 10 per cento degli impiegati potrà tornare al lavoro in presenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Malesia esenterà dalle misure di lavoro a distanza, varate per contenere la pandemia di coronavirus, sino al 10 per cento dei lavoratori nei territori federali di Kuala Lumpur, Putrajaya e Labuan, e degli Stati di Selangor e Sabah. Lo ha annunciato oggi, 21 ottobre, il ministro del Commercio malese, Mohamed Azmin Ali. L’esenzione riguarderà il personale coinvolto in lavori nel settore della contabilità, finanziario, amministrativo, legale e dell’Ict. Il lavoro in presenza potrà svolgersi solamente dalle ore 10 del mattino alle ora 14, per non più di tre giorni alla settimana, e previa fornitura da parte dei datori di lavoro di appositi permessi. (segue) (Fim)