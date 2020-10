Corea del Sud: 37 per cento delle aziende non ha pagato gli interessi sul debito del 2019

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Circa il 37 per cento delle aziende della Corea del Sud non è stata in grado di pagare gli interessi sui debiti sottoscritti nel 2019, secondo i dati pubblicati oggi, 21 ottobre, dalla Banca di Corea. Lo riferisce il quotidiano “Korea Herald”, che lancia l’allarme per il deterioramento della solidità finanziaria del mondo produttivo sudcoreano in un contesto di grave incertezza economica legata alla pandemia di coronavirus. Secondo la Banca di Corea, sono 384.877 le imprese sudcoreane che per il terzo anno consecutivo, nel 2019, hanno generato meno utile delle spese di rifinanziamento del debito: il 36,6 per cento del totale, in aumento rispetto al 35,2 per cento del 2018. La percentuale è la più elevata dal 2009 quando, a seguito della crisi finanziaria globale, la banca centrale sudcoreana ha iniziato a raccogliere i dati. Il numero delle aziende sudcoreane cosiddette marginali (dai costi medi più alti rispetto alle concorrenti) o zombie – che da tre anni o più non riescono a ripagare gli interessi sul debito – aumenterà ulteriormente quest’anno a causa della pandemia. (segue) (Git)