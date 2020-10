Indo-Pacifico: Biegun ribadisce volontà di formalizzare il Quad

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicesegretario di Stato Usa Stephen Biegun ha ribadito ieri, 20 ottobre, la volontà degli Stati Uniti di giungere ad una formalizzazione del Quad, rendendolo il nucleo di una organizzazione per la sicurezza dell’Indo-Pacifico simile alla Nato. Biegun ha escluso ipotesi di una estensione del quartetto ad altri paesi, ma ha aggiunto al contempo che l’alleanza informale tra Usa, Giappone, India e Australia è aperta a qualunque paese intenda sostenere la causa di un Indo-Pacifico libero e aperto. “Col passare del tempo, il Quad dovrebbe essere regoalrizzato e formalizzato, di pari passo con la comprensione dei parametri di questa cooperazione e di come strutturarli”, ha detto Biegun nel corso di una conferenza stampa telefonica. Washington ha apertamente caratterizzato il Quad come una iniziativa in funzione di contenimento anti-cinese, allontanando però in questo modo paesi come la Corea del Sud – che ha nella Cina il su primo partner commerciale – e parte degli Stati membri dell’Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean), organizzazione che tenta di mantenere una posizione di equidistanza tra le due maggiori potenze globali. (segue) (Nys)