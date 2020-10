Indo-Pacifico: Biegun ribadisce volontà di formalizzare il Quad (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stati Uniti, Giappone, India e Australia tanno da tempo lavorando alla costruzione di un nuovo formato di cooperazione quadrilaterale, il cosiddetto Quad. Il 16 ottobre i ministri degli Esteri – l’indiano Subrahmanyam Jaishankar, il giapponese Toshimitsu Motegi, l’australiana Marise Payne e lo statunitense Mike Pompeo – hanno tenuto a Tokyo la seconda riunione ministeriale in cui, secondo quanto riferito da un comunicato di Nuova Delhi, hanno discusso “l’ordine internazionale post Covid-19”, evidenziando in particolare la necessità di “accrescere la resilienza delle catene di distribuzione”. Sono state scambiate opinioni sulla connettività; sull’assistenza umanitaria e il soccorso in caso di disastri; sulla sicurezza marittima e sull’antiterrorismo. È stata ribadita la visione di un Indo-Pacifico libero, aperto e inclusivo, con l’Asean, l’Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico, al centro. L’esito più rilevante è l’accordo a tenere consultazioni “con regolarità” ovvero a istituzionalizzare il formato. (segue) (Nys)