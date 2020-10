Indo-Pacifico: Biegun ribadisce volontà di formalizzare il Quad (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il concetto di un Indo-Pacifico libero e aperto, teorizzato non solo dagli Stati Uniti, ma anche dal Giappone dell’ex premier Shinzo Abe, ha fornito al Quad una cornice entro la quale chiarire i propri obiettivi: primo tra tutti, la promozione e il mantenimento di un ordine internazionale basato sulle regole. Dalla ministeriale di domani, e più in generale dalle future attività del Quad, potrebbe anche emergere con maggiore chiarezza il ruolo che gli Stati Uniti intendono assumere sul piano delle relazioni internazionali: attendono indicazioni in tal senso attori regionali come Filippine, Taiwan e Indonesia, che affrontano direttamente l’espansionismo marittimo di Pechino; l’attenzione si estende però oltre il Sud-est asiatico, a paesi come Kenya e Sudafrica: dall’attitudine di Washington rispetto all’Indo-Pacifico – un costrutto geostrategico relativamente recente – sarà forse possibile stabilire se Washington abbia posto fine alla “ritirata globale” iniziata già sotto la guida del ex presidente Barack Obama, e poi confluita nell’ideologia trumpiana del “primato americano”. (segue) (Nys)