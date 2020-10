Corea del Nord-Cina: Kim si impegna ad approfondire i legami bilaterali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I media di Stato della Corea del Nord hanno annunciato oggi, 21 ottobre, che il leader di quel paese, Kim Jong-un, ha espresso la volontà di rafforzare ulteriormente i legami con la Cina, in risposta al messaggio di congratulazioni per il 75mo anniversario del Partito del lavoro nordcoreano inviatogli dal presidente cinese, Xi Jinping. “Assieme al compagno Segretario generale (Xi), svilupperò ulteriormente le tradizionali relazioni di amicizia tra Choson (la Corea del Nord) e la Cina, che sono entrate in una nuova fase di vitalità in linea con le esigenze dei nostri tempi. Compirò sforzi per il progresso del Socialismo, nucleo delle nostre relazioni bilaterali”, ha scritto Kim nella sua risposta al presidente cinese, secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa ufficiale “Korean Central News Agency” (Kcna). (segue) (Git)