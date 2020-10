Cina-India: Esercito indiano libera militare cinese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il soldato cinese dell'Esercito popolare di liberazione (Pla) di cui si erano perse le tracce al confine tra Cina e India. lo scorso 18 ottobre, è stato consegnato oggi dall'Esercito indiano alle truppe di confine cinesi. Lo riferisce "Pla News". La decisione dell'Esercito indiano di consegnare il soldato cinese è valutata positivamente da Pechino, in vista dell'ottavo round di colloqui militari Cina-India a livello di comandanti, in programma questa settimana. "L'iniziativa dell'India è un gesto di buona volontà in vista dell'ottavo round di colloqui", ha detto al "Global Times" Sun Shihai, un esperto del South Asia Research Center dell'Università del Sichuan. Sun ha notato che le questioni più significative nei prossimi colloqui sono la ricostruzione del meccanismo di fiducia reciproca e il disimpegno, ed ha aggiunto che l'India dovrebbe prendere un impegno preciso in tal senso il prima possibile. "La Cina e l'India dovrebbero evitare una feroce corsa agli armamenti e astenersi dal ricorso alla minaccia dell'uso della forza, nonostante la convinzione di alcuni indiani che costruire un forte esercito sia il modo giusto per garantire un confine pacifico", ha aggiunto l'esperto. (segue) (Cip)