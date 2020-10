Cina-India: Esercito indiano libera militare cinese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ci vorrà molto tempo per sviluppare la fiducia reciproca tra Cina e India", ha dichiarato invece al "Global Times" Qian Feng, direttore del dipartimento di Ricerca presso il National Strategy Institute presso l'Università Tsinghua di Pechino. Qian ha detto che le mosse dell'India evidenziano un tentativo di aumentare il potere contrattuale e l'iniziativa nei colloqui. "La Cina è in grado di rispondere alle mosse dell'India in campo diplomatico, militare, economico, della sicurezza e in altri campi (...) Ma la Cina è sempre impegnata a risolvere il problema attraverso colloqui e spera che l'India lavorerà con essa per lo stesso obiettivo. Ci auguriamo che l'India attui il consenso raggiunto dagli alti funzionari dei due paesi, ed eviti l'escalation dei conflitti", ha detto Qian. (segue) (Cip)