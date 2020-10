Cina-India: Esercito indiano libera militare cinese (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I successivi colloqui militari si sono tenuti il 22 e il 30 giugno, il 14 luglio, il 2 agosto e il 21 settembre. Il sesto incontro si è concluso con un comunicato in cui le parti hanno convenuto di "attuare seriamente l'importante consenso raggiunto dai leader dei due paesi, rafforzare la comunicazione sul terreno, evitare incomprensioni ed errori di valutazione, cessare di inviare ulteriori truppe in prima linea, astenersi dal cambiare la situazione sul posto unilateralmente e dall'intraprendere qualsiasi azione che possa complicare la situazione". Nel settimo colloquio, il 12 ottobre, anch'esso seguito da un comunicato congiunto, è stato di nuovo "convenuto di attuare seriamente le importanti intese raggiunte dai leader dei due paesi, di non trasformare le differenze in controversie e di salvaguardare insieme la pace e la tranquillità nelle aree di confine". (segue) (Cip)