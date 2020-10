Roma: in corso operazioni per abbattimento immobili abusivi riconducibili ai Casamonica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono in corso le operazioni di liberazione e abbattimento di alcuni immobili abusivi situati a Roma in via Fratelli Marchetti Longhi 10 e riconducibili al clan Casamonica. Le operazioni sono effettuate grazie un coordinamento tra carabinieri, polizia di Stato e polizia locale di Roma Capitale. Identificate le persone presenti all’interno degli immobili che, secondo una prima ricostruzione, erano stati dati in affitto abusivamente a terzi. Alle persone in condizione di vulnerabilità verrà proposta la presa in carico presso il circuito di accoglienza capitolino. Lo riferisce, in una nota, il Campidoglio (Rer)