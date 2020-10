Coronavirus: Usa, la sperimentazione del vaccino AstraZeneca riprenderà questa settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sperimentazione del vaccino anti-Covid della statunitense AstraZeneca dovrebbe riprendere già questa settimana, dopo che la Food and Drug Administration avrà completato la sua revisione di un grave effetto in questa illustrazione scattata il 9 settembre 2020. La fase di testing del farmaco AstraZeneca, seppure in fase avanzata, è sospesa dal 6 settembre, dopo che un partecipante al trial britannico della società si è ammalato di quella che si sospettava essere una rara malattia infiammatoria spinale, la mielite trasversa. (Nys)