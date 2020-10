Indonesia-Giappone: sicurezza, accordo per ministeriale in formato 2+2

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giappone e Indonesia hanno concordato ieri, 20 ottobre, di accelerare il ripristino dei viaggi d’affari tra i due paesi, e di intensificare la cooperazione nel campo della difesa. Il primo ministro giapponese, Yoshihide Suga, ha dichiarato a margine dell’incontro a Giacarta con il presidente Joko Widodo di aver concordato una semplificazione delle procedure di auto-isolamento per agevolare i viaggi d’affari a breve termine tra i due paesi. Widodo ha spiegato che i ministri degli Esteri negozieranno i dettagli entro un mese. Suga e Widodo hanno anche concordato di approfondire le relazioni bilaterali nel camp odella difesa e della sicurezza, con un occhio di riguardo all’espansionismo della Cina nel Mar Cinese Meridionale. I due paesi organizzeranno a breve una ministeriale nel formato 2+2 (ministri di Esteri e Difesa), e accelereranno i colloqui relativi al trasferimento di sistemi e tecnologie per la difesa dal Giappone all’Indonesia. L’Indonesia è uno dei pochi Paesi al mondo ad aver già organizzato ministeriali nel formato 2+2 con il Giappone: l’ultimo incontro di questo tipo risale al 2015, e in quell’occasione i due Paesi hanno concordato di intensificare la cooperazione alla sicurezza nel Mar Cinese Meridionale. Durante l’incontro di ieri, i due leader hanno anche concordato lo stanziamento da parte del Giappone di un prestito da 470 milioni di dollari, denominato in yen, per la lotta alla Covid-19 in Indonesia. (segue) (Fim)