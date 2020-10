Usa: Trump interrompe intervista a “Cbs”, minaccia di pubblicarla anticipatamente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha interrotto anticipatamente una intervista a Lesley Stahl, conduttrice del programma “60 Minutes” dell’emittente televisiva “Cbs”, l’ha criticata per non aver indossato una mascherina, nonostante le critiche rivoltegli per la stessa ragione dalla stampa Usa nel contesto della pandemia di coronavirus, ed ha minacciato di pubblicare personalmente l’intervista prima che quest’ultima vada in onda. “Lesley Stahl di 60 Minutes non ha indossato la mascherina all’interno della Casa Bianca dopo avermi intervistato. E c’è molto altro da aggiungere”, ha scritto Trump sul proprio profilo Twitter, allegando un video di pochi secondi in cui si vede la giornalista effettivamente priva di mascherina. Trump ha poi pubblicato un secondo tweet: “Sono lieto di informarvi che ai fini dell’accuratezza dell’informazione, sto valutando di pubblicare la mia intervista a Lesley Stahl di 60 Minutes PRIMA che vada in onda! Chiunque potrà constatare così quanto sia stata falsa e prevenuta”. Secondo la “Cbs”, Stahl ha indossato la mascherina all’ingresso alla Casa Bianca e durante l’intervista, e l’ha rimossa successivamente, mentre parlava a due produttori. L’emittente televisiva ha anche dichiarato che la Casa Bianca ha accettato di registrare l’intervista a soli fini d’archivio. (Nys)