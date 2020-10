Brasile: ministro Economia, "sarebbe un grave errore non investire nel Paese" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riguardo i rischi di una possibile violazione della legge che preveda un tetto alla spesa pubblica, considerata una sicurezza della tenuta del debito per gli investitori, Guedes ha sottolineato di aver messo il ministero dell'Economia "di traverso" per impedire che "l'euforia del governo generata dalla popolarità del presidente Jair Bolsonaro" spingesse a violare il tetto favorendo nuovi benefici in favore delle classi povere come i bonus covid pagati da aprile fino alla fine del 2020. "Bolsonaro vuole essere un eroe, ma il nostro ruolo è contenerlo e tenere le spese al di sotto del tetto ", ha detto. "Non c'è possibilità che abbandoneremo questa agenda", ha concluso. (Brb)