Usa: Cdc aggiorna linee-guida, mascherine vivamente consigliate su trasporti pubblici

- La principale agenzia per la sanità del governo statunitense ha pubblicato una guida che raccomanda vivamente che tutti i passeggeri e gli impiegati di aerei, treni, autobus e altri mezzi di trasporto pubblico indossino mascherine per controllare la diffusione del coronavirus. Lo riporta il sito "The Hill". I Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc) osservano che viaggiare aumenta il rischio di contrarre e diffondere il Covid-19 portando le persone a stretto contatto con gli altri per periodi di tempo prolungati. "L'utilizzo ampio e di routine delle mascherine sui nostri sistemi di trasporto proteggerà le persone e ci darà la sicurezza di poter viaggiare ancora una volta in modo più sicuro anche durante questa pandemia", si legge nuova guida provvisoria. "L'ampio uso delle maschere aiuta soprattutto a proteggere coloro che sono a più alto rischio di gravi malattie da Covid-19, così come i lavoratori che spesso entrano in stretto contatto con altre persone", scrivono i Cdc. Il nuovo promemoria dà all'industria delle compagnie aeree più autorevolezza per spingere i passeggeri ad aderire ai requisiti della maschera. Le raccomandazioni dettagliate arrivano in seguito a una richiesta del vicepresidente Mike Pence al direttore dei Cdc, Robert Redfield, secondo il "Washington Post". (Nys)