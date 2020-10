Usa: fonti stampa, Biden potrebbe offrire posizioni di governo a repubblicani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La squadra di Joe Biden, candidato democratico alla Casa Bianca, sta valutando di offrire ad alcuni esponenti del partito repubblicano delle posizioni del suo potenziale governo - nonostante l'incognita sul potenziale sostegno da parte della destra per questa scelta e il rischio di divisioni con la sinistra. Lo riporta il sito "Politico". I precedenti presidenti, tra cui George W. Bush, Bill Clinton e Barack Obama, hanno tutti fatto lo stesso. Ma quella tradizione è morta con il presidente Donald Trump, e i liberal-democratici stanno già avvertendo che una componente repubblicana, anche moderata, potrebbe seminare sfiducia all'interno del partito prima ancora che Biden entri in carica. "La mia preoccupazione principale è che [Biden] sta coinvolgendo persone che respingono il potere delle imprese e sostengono un massiccio stimolo economico e un'ampia offerta di assistenza sanitaria", ha detto David Segal, il direttore esecutivo di Demand Progress, un gruppo di sostenitori liberali. "Sfortunatamente, non ci sono repubblicani di spicco che io conosca che siano d'accordo con questo programma". Ciononostante, una persona vicina alla transizione di Biden ha detto che per l'ex vicepresidente rimane "una priorità avere opzioni" da diverse parti dello spettro ideologico da prendere in considerazione. (Nys)